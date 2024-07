Primo agosto: annullato discorso Baume-Schneider a Rorschach (SG)

Keystone-SDA

(Keystone-ATS) La celebrazione della festa nazionale a Rorschach (SG) e il previsto discorso della consigliera federale Elisabeth Baume-Schneider sono stati annullati questa sera all’ultimo minuto a causa dell’arrivo di un temporale.

Il tendone è stato evacuato, ha constatato un giornalista di Keystone-ATS.

Il responsabile della sicurezza della città di Rorschach ha indicato che la cancellazione è stata decisa per motivi di sicurezza. Alcune decine di persone hanno quindi lasciato il luogo della festa. Sul posto la pioggia era intensa e si sentivano i tuoni.

La consigliera federale socialista non terrà quindi il suo discorso che era previsto per le 19.00. Baume-Schneider parlerà domani a Saint-Pierre-de-Clages (VS). A Rorschach, la responsabile del Dipartimento federale dell’interno (DFI) aveva precedentemente incontrato i rappresentanti di diversi comuni in una riunione informale, ha indicato un portavoce del DFI.