Primi apprendisti del settore solare iniziano la formazione

Keystone-SDA

(Keystone-ATS) Circa 160 apprendisti hanno iniziato ad agosto una formazione nel settore solare. È la prima volta che questo apprendistato viene offerto, ha annunciato oggi l’associazione di categoria Swissolar.

I nuovi apprendistati per installatori e montatori di impianti solari sono destinati a contrastare la carenza di manodopera qualificata. Secondo Swissolar, i giovani impareranno tutto ciò che riguarda la costruzione di un impianto solare: montaggio, installazione, manutenzione e smontaggio.

Il percorso per diventare installatore solare con certificato federale di formazione pratica (CFP) dura tre anni, mentre quello per diventare montatore solare con attestato federale di capacità (AFC) si protrae per due anni. Poiché l’apprendistato sarà abbreviato per tenere conto della formazione precedente, i primi installatori solari qualificati saliranno sui tetti già nell’estate del 2025.

“A medio termine, contiamo su 300 diplomati all’anno, pari a circa un terzo del fabbisogno. Il resto, come in passato, sarà costituito da persone che stanno cambiando indirizzo e formazione”, ha dichiarato Rita Hidalgo, responsabile della formazione di Swissolar citata nel comunicato.

L’associazione stima che entro il 2035 saranno necessari 850 nuovi specialisti del solare all’anno. Dal 2020, il numero di posti di lavoro a tempo pieno in questo settore è passato da 7’000 a 11’000.