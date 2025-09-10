La televisione svizzera per l’Italia

Primi “blocchi” in Francia, 75 arresti a Parigi

Keystone-SDA

Diversi blocchi già dal primo mattino sono stati registrati in Francia per la giornata di mobilitazione "Bloquons Tout". Nella maggior parte dei casi è intervenuta la polizia per farli sgombrare.

Questo contenuto è stato pubblicato al
1 minuto

(Keystone-ATS) Soltanto a Parigi e nella banlieue della capitale sono state arrestate 75 persone in seguito a tentativi di blocchi del Périphérique, la tangenziale parigina.

Sono 80.000 i poliziotti schierati dal ministro dell’Interno Bruno Retailleau, 6.000 soltanto a Parigi, per la giornata di mobilitazione organizzata sui social.

Al momento sono però soltanto 3.000 i manifestanti in tutta la Francia per la giornata di mobilitazione, 80 gli assembramenti localizzati dai gendarmi. Di queste 80 proteste, 16 sono blocchi stradali filtranti.

Articoli più popolari

I più discussi

Altri sviluppi

Dibattito
Moderato da: Daniele Mariani

Abbassare il riscaldamento per ridurre la dipendenza dal gas russo: è una proposta che vi convince? Quali altri soluzioni sarebbero attuabili?

Contrariamente ad altri Paesi europei, la Svizzera dipende solo in minima parte dal gas naturale. Questa fonte rappresenta infatti circa il 15% dei consumi energetici complessivi della Svizzera e viene usata soprattutto per il riscaldamento. Quasi la metà del gas consumato in Svizzera viene però dalla Russia e anche nella Confederazione si cercano soluzioni per…

Partecipa alla discussione
10 Commenti
Visualizza la discussione

Altri sviluppi

Dibattito
Moderato da: Daniele Mariani

Bisogna legalizzare la cannabis?

Due terzi della popolazione svizzera è favorevole a una legalizzazione del consumo di cannabis a scopo ricreativo. Qual è la vostra opinione?

Partecipa alla discussione
7 Commenti
Visualizza la discussione

Altri sviluppi

Dibattito
Moderato da: Marija Alberti-Miladinovic

Cosa pensate dell’eventuale abbassamento dell’IVA applicata ad assorbenti e tamponi?

Credete sia una misura necessaria oppure ritenete che il risparmio che porterebbe sia contenuto in confronto alla polemica che crea?

Partecipa alla discussione
2 Commenti
Visualizza la discussione
Altre discussioni

SWI swissinfo.ch - succursale della Società svizzera di radiotelevisione SRG SSR

SWI swissinfo.ch - succursale della Società svizzera di radiotelevisione SRG SSR