Pride romando: migliaia di persone sfilano a Martigny (VS)

(Keystone-ATS) Migliaia di persone hanno sfilato oggi per le strade di Martigny (VS) per celebrare l’orgoglio LGBT in occasione del Pride romando. Sotto un sole cocente, hanno rivendicato il diritto ad essere “Soi-même, partout!” (Sii te stesso, dappertutto!), slogan dell’edizione.

Radunata nel primo pomeriggio sulla Place du Manoir, una folla multicolore di persone con piume e paillettes e circondata da bandiere dell’orgoglio LGBT+ ha marciato in un’atmosfera festosa e rilassata, al ritmo di musica e tamburi. Non sono mancati cartelloni e magliette con scritte quali: “T’as où la pride?”, “Catho, pan et heureuse”, o “En Valais, on aime les Reines”, tra gli altri.

“Sono felice di vedere così tanta gente, perché i visitatori danno forza e voce alla gente del posto”, ha dichiarato a Keystone-ATS Patrice, 72 anni, venuto da Ginevra appositamente per l’evento e coinvolto in “tutti gli eventi pride e in tutte le lotte”.

È la terza volta che il Pride romando si tiene in Vallese. Nel 2001 l’evento aveva suscitato polemiche, mentre l’edizione del 2015 si era svolta senza particolari problemi.