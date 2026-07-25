Prezzo della benzina ai massimi da circa due anni

Keystone-SDA

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Far benzina in Svizzera è di nuovo più caro. Dopo che i prezzi del carburante avevano già registrato un forte aumento lo scorso fine settimana, nel giro di pochi giorni sono saliti di circa altri 4 centesimi al litro, raggiungendo il livello più alto da 2 anni circa.

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(Keystone-ATS) Secondo i dati pubblicati oggi dal Touring Club Svizzera (TCS), il prezzo medio di un litro di benzina senza piombo 95 è ora pari a 1.96 franchi, rispetto a 1.92 franchi in precedenza. Ciò corrisponde a un aumento del 2,1%.

La benzina senza piombo 98 è salita a 2.07 franchi dai precedenti 2.03. Il diesel costa in media 2.14 franchi al litro, rispetto ai precedenti 2.10 franchi.

I prezzi attuali sono i più alti degli ultimi due anni circa, ma rimangono al di sotto dei livelli record registrati dopo l’attacco russo all’Ucraina del febbraio 2022. All’epoca la benzina senza piombo 95 costava a tratti più di 2.30 franchi al litro. Dall’inizio della guerra in Iran, alla fine del febbraio scorso, la benzina e il diesel hanno subito un aumento compreso tra il 17 e il 20% circa.

L’aumento è dovuto a diverse ragioni

Diversi fattori sono all’origine dell’aumento dei prezzi. Oltre alle tensioni in Medio Oriente, secondo il TCS le catene di approvvigionamento continuano a risentire dei danni subiti dalle raffinerie in Russia, della temporanea riduzione delle esportazioni di carburante dalla Cina e del perdurare del livello basso delle acque del Reno. Quest’ultimo fattore rende più costoso il trasporto di prodotti petroliferi verso la Svizzera, poiché le navi cisterna possono trasportare un carico minore.

Il prezzo del petrolio ha nel frattempo ceduto parte dei recenti guadagni. Ieri il petrolio Brent è tornato a costare meno di 100 dollari USA al barile. Questo allentamento della tensione dovrebbe però farsi sentire alle pompe solo con un certo ritardo.

Il TCS rileva i prezzi a intervalli irregolari sulla base di campionamenti. I prezzi effettivi possono variare a seconda della regione e della stazione di servizio.