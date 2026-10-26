Prezzo carburante in Svizzera registra un leggero calo

Keystone-SDA

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Dopo il recente aumento, i prezzi dei carburanti in Svizzera sono nuovamente scesi leggermente. Sia la benzina che il diesel hanno registrato un calo medio di tre centesimi al litro, secondo gli ultimi dati diffusi oggi dal Touring Club Svizzero (TCS).

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(Keystone-ATS) Il prezzo medio di un litro di benzina senza piombo 95 è sceso dell’1,4% a 2,13 franchi. Per la benzina senza piombo 98 il prezzo è di 2,24 franchi al litro, con una leggera contrazione dell’1,3%.

Il prezzo medio del gasolio è sceso dell’1,2%, a 2,42 franchi al litro, rimanendo vicino al massimo annuale di 2,46 franchi, raggiunto a metà settembre.

Negli ultimi tempi i prezzi dei carburanti avevano registrato un aumento costante. Tra le cause figurava il nuovo significativo rialzo del prezzo del greggio. A ciò si aggiunge una situazione ancora tesa sui mercati internazionali dei carburanti. Inoltre, il basso livello delle acque del Reno aveva recentemente reso molto più costoso il trasporto verso la Svizzera.

Sui mercati petroliferi internazionali, il barile di Brent del Mare del Nord costa attualmente poco più di 114 dollari. Il prezzo è quindi leggermente sceso rispetto alla fine della scorsa settimana, pur mantenendosi su livelli elevati. Prima dello scoppio della guerra in Iran alla fine di febbraio, il prezzo si attestava ancora intorno ai 72 dollari.

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