Prezzi elettricità scenderanno nel 2026, sondaggio

Keystone-SDA

I prezzi dell'energia elettrica per il 2026 dovrebbero diminuire rispetto all'anno in corso. Lo rileva un sondaggio dell'Associazione delle aziende elettriche svizzere (AES). La ragione è da ricercarsi nel calo delle tariffe sul mercato dell'energia elettrica.

(Keystone-ATS) In una nota, l’AES precisa che solo 25 delle 318 aziende elettriche contattate sono state in grado di indicare le proprie tariffe elettriche in termini assoluti per il prossimo anno: esse diminuiranno in media del 3-4%.

Altre 43 aziende elettriche non hanno fornito cifre concrete sulle loro tariffe, ma hanno risposto in termini qualitativi. Anche la maggioranza di esse ha segnalato tariffe elettriche in calo per il prossimo anno, secondo l’AES.

I prezzi definitivi dell’elettricità per il 2026 saranno pubblicati all’inizio di settembre dalla Commissione federale dell’elettricità (Elcom).

All’inizio di maggio di quest’anno Urs Meister, direttore di Elcom, aveva affermato che “si delinea una tendenza al ribasso dei prezzi”. Si può presumere che le tariffe energetiche si stabilizzeranno su un livello più elevato rispetto a prima della crisi energetica, ma comunque molto al di sotto del livello raggiunto nel corso della stessa.