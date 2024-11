Prezzi beni uso quotidiano saliti dello 0,1% in ottobre, Comparis

Keystone-SDA

In Svizzera a ottobre 2024 i prezzi dei beni di uso quotidiano sono saliti dello 0,1% rispetto a un anno fa. È quanto emerge dall'indice dei prezzi al consumo di Comparis.

(Keystone-ATS) L’indice, pubblicato in collaborazione con il Centro di ricerca congiunturale (KOF) del Politecnico federale di Zurigo (ETH), misura l’inflazione percepita dai consumatori. Per il calcolo viene considerato esclusivamente l’andamento dei prezzi dei beni consumati regolarmente dalla popolazione. A titolo di paragone, l’indice nazionale dei prezzi al consumo (IPC) calcolato dall’Ufficio federale di statistica è aumentato dello 0,6%.

Rispetto all’anno precedente, i prezzi dell’energia per il riscaldamento (gas, olio combustibile, legna da ardere e teleriscaldamento) sono scesi in media del 14,1%. Ma negli ultimi 3 anni sono aumentati in modo significativo, in media del 24,0%, con un rincaro particolarmente marcato per gas (+48,5%), legna da ardere (+25,0%) e teleriscaldamento (+36,8%). In controtendenza l’olio combustibile (-0,6%).

Il prezzo dell’elettricità è aumentato del 17,8% rispetto a un anno fa. Sempre secondo Comparis, nessun altro bene ha registrato un rincaro maggiore. In crescita anche i prezzi dello zucchero (+10%).

Oltre ai prezzi dell’energia per il riscaldamento (gas, olio combustibile, legna da ardere e teleriscaldamento), sono scesi su base annua anche i prezzi del carburante, inferiori del 9,4%. Si sono ulteriormente abbassati anche i prezzi di altri servizi di trasporto individuale (-5,9%), apparecchi non elettrici per la cura del corpo (-5,8%), supporti di memorizzazione e contenuti (-5,2%).

Per quanto riguarda le fasce di reddito, rispetto allo scorso anno il costo della vita è cresciuto soprattutto per quella più bassa, sottolinea Comparis. Il minore impatto è invece stato registrato per le fasce medio-alte.

A livello geografico, il rincaro più basso rispetto allo scorso anno è stato percepito nella Svizzera italiana (-0,1%). Rispetto al mese precedente, in ottobre il costo della vita è diminuito dello 0,4%.