Prezzi al consumo saliti dello 0,6% su base mensile in febbraio

Keystone-SDA

Il mese scorso l'indice dei prezzi al consumo è aumentato dello 0,6% rispetto a gennaio, attestandosi a 107,4 punti, mentre nel confronto con febbraio 2024 il rincaro è stato dello 0,3%, il valore più basso dall'aprile 2021.

1 minuto

(Keystone-ATS) Gli economisti si aspettavano un incremento compreso tra lo 0,3 e lo 0,6% su base mensile e tra lo 0,1 e lo +0,4% su base annuale.

La crescita rispetto al mese precedente è riconducibile a vari fattori – afferma l’Ufficio federale di statistica (UST) in un comunicato -, tra cui l’aumento degli affitti delle abitazioni e dei prezzi dei trasporti aerei. Sono saliti anche i prezzi dei viaggi forfetari internazionali. Sono per contro diminuiti i prezzi del settore alberghiero, come pure quelli delle bacche e delle automobili d’occasione.

Al netto di prodotti freschi e stagionali, energia e carburanti la variazione mensile si è attestata a +0,7%, quella annuale a +0,9%.

Per i prodotti indigeni il rincaro è stato rispettivamente dello 0,5 e dello 0,9%, mentre per quelli importati risulta un +0,9% rispetto a gennaio e un -1,5% rispetto a febbraio 2024.

L’inflazione sta rallentando da mesi: dallo scorso settembre si situa nuovamente al di sotto del punto percentuale. L’ultima volta che aveva superato la soglia del 2% era stato nella primavera del 2023.