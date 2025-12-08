Preventivo a Nazionale, lingue e pollo al cloro a Stati

Keystone-SDA

Riprendono oggi pomeriggio i dibattiti alle Camere federali. Al Consiglio nazionale (14.30-21.45), dopo l'Ora delle domande i deputati riprenderanno le discussioni sul preventivo 2026 e il piano di economie 2027-2029.

3 minuti

(Keystone-ATS) Fra le decisioni di rilievo adottate finora dalla Camera del popolo, figura il risparmio sul personale della Confederazione cui dovrebbe venir riconosciuto solo lo 0,1% – pari a 6,8 milioni di franchi – della compensazione del rincaro, invece dello 0,5% (27 milioni di franchi) proposto dal Consiglio federale. Martedì scorso, il Consiglio degli Stati era stato ancor più sparagnino, cancellando completamente la compensazione dell’inflazione (-34 milioni). Per i due rami del parlamento è ragionevole che il personale federale, relativamente ben retribuito, contribuisca agli sforzi di risparmio della Confederazione.

Nel dibattito generale prima delle deliberazioni di dettaglio, la Camera del popolo ha accolto il preventivo con scetticismo. Nonostante le maggiori entrate fiscali provenienti dal Canton Ginevra, lo schieramento di destra ha deplorato l’esistenza di un problema strutturale, poiché le spese sono superiori alle entrate: il Consiglio federale stima introiti complessivi per quasi 90,4 miliardi di franchi e uscite totali per circa 91 miliardi di franchi.

Stato ospite e protezione minoranze

Anche per i “senatori” la giornata si annuncia carica di lavoro (15.15-21.00). Primo tema in agenda, la legge sullo Stato ospite, già trattata dal Nazionale in settembre. In quell’occasione, la Camera del popolo aveva deciso uno stanziamento di oltre 100 milioni di franchi a favore della Ginevra internazionale allo scopo di rafforzare il ruolo della Svizzera quale Stato ospite nel periodo 2026-2029 e contrastare la concorrenza internazionale.

In agenda figurano anche cinque mozioni del Nazionale che chiedono la protezione delle minoranze etniche e religiose in Siria. A queste mozioni se ne aggiungono altre che preconizzano il rispetto del diritto umanitario a Gaza e la partecipazione svizzera al rimpatrio dei bambini ucraini deportati in Russia.

Insegnamento lingue e pollo al cloro

Due altre mozioni vogliono che la Confederazione s’impegni affinché venga data la giusta importanza all’insegnamento delle lingue nazionali a scuola, specie dopo la decisione di alcuni cantoni svizzero-tedeschi di posporre l’insegnamento del francese dalle elementari alle medie.

Un’altra mozione domanda alla Confederazione di vietare l’importazione di pollo trattato al cloro, dopo che una simile possibilità è stata prevista dalla dichiarazione d’intenti fra la Svizzera e gli stati Uniti sulla questione dei dazi.