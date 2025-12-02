Preventivo 2026, materiale bellico e formazione professionale

Keystone-SDA

Riprendono stamane i lavori alle Camere federali. Agli Stati (dalle 08:15 alle 13:00) è di scena il preventivo 2026 della Confederazione, tema che contraddistingue ogni sessione invernale. La Camera del popolo se ne occuperà giovedì.

(Keystone-ATS) La Commissione delle finanze degli Stati ha previsto diversi aumenti in alcune voci di bilancio, in particolare per l’agricoltura. La maggioranza della commissione omologa del Nazionale propone da parte sua di destinare le entrate fiscali supplementari provenienti dal canton Ginevra, pari a 290 milioni di franchi, all’assicurazione contro la disoccupazione.

Tra le voci discordanti figura anche il finanziamento con 10 milioni di franchi dei treni notturni per Malmö (Svezia): la commissione degli Stati si oppone, quella del Nazionale è favorevole.

Altro tema controverso sarà l’esercito: il Consiglio degli Stati dovrebbe approvare un aumento di 70 milioni del budget destinato alla difesa, che raggiungerebbe così i 2,78 miliardi. Il Nazionale dovrebbe seguire l’esempio dei “senatori” e accogliere un aumento del budget destinato all’esercito, nonostante l’opposizione della sinistra.

Come sempre, le discussioni si annunciano lunghe e animate: alla Camera del popolo sono state presentate ben 79 proposte di minoranza.

Materiale bellico e formazione professionale

Il Nazionale (dalle 08:00 alle 13:00) in apertura si occuperà della legge federale sul materiale bellico, dove a far discutere sarà la controversa questione dell’allentamento delle condizioni per la sua esportazione. Il Consiglio federale ha proposto una riforma che gli consentirebbe una competenza derogatoria a durata limitata per discostarsi eccezionalmente dai criteri di autorizzazione. Nel giugno scorso, però, gli Stati sono andati più lontano rispetto al disegno governativo.

In agenda, pure a livello di divergenze, la modifica della Legge federale sulla formazione professionale, approvata all’unanimità dalla Camera dei cantoni in settembre. Con essa si prevede di rafforzarla, in particolare introducendo i titoli complementari “Professional Bachelor” e “Professional Master”, preconizzando l’inglese come ulteriore lingua per gli esami federali e istituendo la denominazione protetta “Scuola specializzata superiore”.

Il programma include infine tre mozioni che riguardano rispettivamente una base legale per l’aiuto all’Ucraina, un adeguamento delle disposizioni nell’interesse dell’ambiente e del benessere degli animali, nonché i crimini israeliani nella guerra di Gaza.