Presidente polacco Karol Nawrocki ricevuto a Berna

Keystone-SDA

Il presidente polacco Karol Nawrocki, assieme alla moglie, è stato ricevuto oggi a Berna con gli onori militari dal Consiglio federale in corpore. Assente solo Albert Rösti, dopo un recente intervento alla schiena.

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(Keystone-ATS) Assieme al presidente della Confederazione Guy Parmelin, Nawrocki ha sottolineato le “ottime relazioni” tra i due Paesi, in particolare in ambito economico e scientifico.

“Lo sviluppo della Polonia in numerosi settori è notevole”, ha rilevato Parmelin al termine della cerimonia ufficiale in Piazza federale. “In questo periodo di crescita economica e sociale, i due Paesi hanno consolidato le loro relazioni bilaterali in tutti i settori”, ha aggiunto, dicendosi soddisfatto delle collaborazioni tra Berna e Varsavia, in particolare in materia di sicurezza e innovazione.

La Polonia è la principale destinazione delle esportazioni svizzere nell’Europa centrale. Nel 2025 il volume degli scambi commerciali è stato di quasi 6,5 miliardi di franchi. Varsavia riceve la quota maggiore del secondo “miliardo di coesione” versato dalla Svizzera, pari a circa 320 milioni di franchi. Dal 1989 non è trascorso un decennio senza che un capo di Stato polacco fosse invitato dalla Svizzera.