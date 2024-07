Presidente iraniano Pezeshkian vede il premier georgiano a Teheran

Keystone-SDA

2 minuti

(Keystone-ATS) Il presidente eletto in Iran, Massoud Pezeshkian, ha incontrato il primo ministro della Georgia, Irakli Kobakhidze, a Teheran.

“Rafforzare le relazioni con i Paesi vicini e della regione è una priorità della politica estera della Repubblica islamica dell’Iran e del suo 14esimo governo”, ha affermato Pezeshkian durante l’incontro con Kobakhidze, che si trova a Teheran per partecipare alla cerimonia di insediamento del presidente eletto.

L’Iran, come la Georgia, è determinato ad utilizzare il potenziale per espandere i legami bilaterali in linea con il benessere e lo sviluppo delle due nazioni, ha aggiunto Pezeshkian, come riferisce l’agenzia di stampa iraniana Mehr.

“L’Iran svolge un ruolo importante e costruttivo nella regione e siamo molto felici che prevalga un’atmosfera amichevole nelle relazioni tra i due Paesi”, ha affermato durante l’incontro il leader georgiano, facendo sapere di essere lieto che “le relazioni tra i due paesi stiano progredendo in vari campi e che anche le interazioni tra le persone e la cooperazione tra i settori privati di Iran e Georgia stiano migliorando di giorno in giorno”.

Secondo quanto riferisce la tv di Stato iraniana, Pezeshkian, ha avuto incontri sempre a Teheran anche con il segretario generale della Jihad islamica palestinese, Ziad al-Nakhalah, con il vice segretario degli Hezbollah libanesi, Naim Qassem, con il portavoce degli Houthi yemeniti, Mohammed Abdul-Salam e con il capo dell’ufficio politico di Hamas, Ismail Haniyeh. I rappresentati di Hamas, Houthi, Jihad Islamica e Hezbollah, viene precisato, si trovano in Iran per partecipare alla cerimonia di insediamento di Pezeshkian.