Presidente Iran Pezeshkian promette controlli sulla polizia morale

Keystone-SDA

(Keystone-ATS) Il presidente iraniano, Masoud Pezeshkian, ha promesso che metterà in pratica controlli sulla polizia morale.

Lo riferisce il portale dei dissidenti iraniano all’estero ‘Iran International’, facendo riferimento alla prima conferenza stampa di Pezeshkian da quando è stato eletto presidente in luglio.

“La polizia morale molesta ancora le persone? Non avrebbero dovuto farlo, indagheremo la questione e assicureremo che non diano loro più fastidio”, ha detto Pezeshkian rispondendo ad una giornalista che aveva affermato di avere dovuto prendere delle scorciatoie per recarsi al luogo della conferenza stampa per evitare i controlli della polizia morale.

Le parole del presidente arrivano nel giorno secondo anniversario della morte di Mahsa Amini, la 22enne di origine curda che ha perso la vita dopo essere stata messa in custodia dalla polizia morale a Teheran perché non avrebbe portato il velo correttamente, un evento che ha scatenato proteste anti governative in varie città iraniane, che sono andate avanti per mesi e sono state represse duramente dalle forze dell’ordine.