Presidente Duma minaccia attacchi a Ucraina nella morsa del gelo

Keystone-SDA

Il presidente della Duma russa Vyacheslav Volodin ha affermato che i membri del parlamento chiedono l'uso di quelle che ha definito "armi di ritorsione" contro l'Ucraina dalla prossima settimana, quando le previsioni meteo prevedono temperature fino a -30 gradi.

(Keystone-ATS) Lo scrive Ukrainska Pravda citando lo stesso canale Telegram di Volodin.

“I membri della Duma di Stato insistono sull’uso di armi più potenti, le cosiddette armi di ritorsione, e sul raggiungimento degli obiettivi dell’operazione militare speciale” ha scritto. Volodin ha lasciato intendere che, dopo il rifiuto del presidente Volodymyr Zelenskyy di recarsi a Mosca, gli ucraini si troveranno ad affrontare “nuovi problemi a partire dalla prossima settimana”.

Le minacce coincidono con le previsioni meteorologiche che indicano il periodo più freddo dell’inverno in Ucraina. Secondo i meteorologi, tra domani e il 3 febbraio le temperature nella maggior parte delle regioni dovrebbero scendere tra -20 e -27 gradi e in alcune aree fino a -30. Il Cremlino ha affermato di aver accettato di sospendere gli attacchi su Kiev fino al 1 febbraio su richiesta personale del presidente degli Stati Uniti Donald Trump.

Frattanto, la scorsa notte, le forze russe hanno attaccato l’Ucraina con 85 droni. La difesa aerea ucraina ne ha distrutti o bloccati 65. Lo riferisce l’Aeronautica militare ucraina citata da Ukrainska Pravda. Sono stati registrati impatti da parte di 20 UAV in 13 località. L’attacco è ancora in corso, diversi droni russi si trovano ancora nello spazio aereo ucraino.