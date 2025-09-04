La televisione svizzera per l’Italia

Presidente di Mass-Voll Nicolas Rimoldi non può tornare nel PLR

Keystone-SDA

La sezione del PLR di Illnau-Effretikon (ZH) ha respinto la domanda di adesione del presidente di Mass-Voll Nicolas Rimoldi. L'ex membro dei Giovani liberali radicali svizzeri non può quindi tornare nel partito da cui si era dimesso nel 2021.

(Keystone-ATS) Anche la candidatura alla presidenza nazionale a cui aspirava non avrà quindi seguito.

Il comitato direttivo del PLR di Illnau-Effretikon ha respinto all’unanimità la richiesta di adesione di Rimoldi. La motivazione addotta è che il suo comportamento non è conforme ai valori fondamentali della sezione liberale radicale comunale, viene precisato in una nota odierna.

A metà agosto, la Neue Zürcher Zeitung aveva riportato la notizia del tentativo di Rimoldi di tornare nel PLR. Colui che è stato uno dei più feroci avversari delle misure anti-Covid non voleva evidentemente limitarsi a una semplice adesione al partito, ma aspirava a candidarsi alla successione del presidente uscente, il “senatore” Thierry Burkart (PLR/AG).

Rimoldi, che in passato era stato vicepresidente dei Giovani liberali radicali di Lucerna, era considerato una promessa del partito. Durante la pandemia, tuttavia, aveva litigato con membri del PLR e lasciato la formazione politica. Con l’organizzazione da lui fondata “Mass-Voll” aveva criticato aspramente le misure anti-coronavirus adottate a livello federale.

