Presidente dell’Iran, ‘ci opporremo con forza alle aggressioni’

Keystone-SDA

"Ci opporremo con forza a qualsiasi aggressione contro l'Iran. Più minacceranno e colpiranno, più forti saremo". Lo ha dichiarato il presidente iraniano, Masoud Pezeshkian.

(Keystone-ATS) “L’Iran ha bisogno di energia nucleare, ma non è interessato a costruire bombe atomiche. Alcuni Paesi accusano l’Iran di voler costruire bombe ma la massima autorità iraniana, il leader Ali Khamenei, che definisce le politiche del Paese, ha ufficialmente annunciato che non è interessato a costruire bombe atomiche”, ha aggiunto il presidente iraniano, come riferisce l’agenzia Irna, durante la sua partecipazione a una mostra riguardo ai successi dell’Iran nel settore nucleare, organizzata oggi in occasione della Giornata Nazionale della Tecnologia Nucleare.

“Accogliamo con favore il dialogo, che si basa sul rispetto e sull’onore, ma non scenderemo mai a compromessi sui nostri successi nucleari e non faremo accordi (su questo)”, ha aggiunto Pezeshkian.