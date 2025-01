Presidente Congo, ‘grave peggioramento sicurezza nell’Est’

Keystone-SDA

In un discorso alla nazione il presidente della Repubblica Democratica del Congo (RDC) ha parlato di un "peggioramento senza precedenti della situazione della sicurezza" nell'est del Paese, dove Goma è quasi interamente controllata dall'M23 e dalle truppe ruandesi.

(Keystone-ATS) “L’est del nostro Paese, in particolare le province del Nord Kivu, del Sud Kivu e dell’Ituri, sta affrontando un peggioramento senza precedenti della situazione della sicurezza”, ha dichiarato Félix Tshisekedi in un discorso trasmesso in diretta televisiva.

Il presidente ha assicurato che “una risposta vigorosa” dell’esercito è “in corso” nella zona e ha denunciato l'”inazione” della comunità internazionale mentre i combattenti sostenuti dal Ruanda avanzano.