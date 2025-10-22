Premio Sakharov a reporter dissidenti bielorusso/georgiana

Keystone-SDA

Il giornalista bielorusso Andrzej Poczobut e la giornalista georgiana Mzia Amaglobeli sono i vincitori del Premio Sakharov per la libertà di pensiero 2025, la più alta onorificenza del Parlamento europeo per chi combatte per i diritti umani.

2 minuti

(Keystone-ATS) “Il giornalista bielorusso Andrzej Poczobut e la giornalista georgiana Mzia Amaglobeli sono detenuti solo per aver fatto il proprio lavoro. Il loro coraggio è un potente simbolo della lotta per la libertà e la democrazia. Questo Parlamento li sostiene e continuerà a sostenerli in tutto ciò che fanno”, ha detto la presidente del Parlamento europeo Roberta Metsola, annunciando in Aula a Strasburgo i vincitori del prestigioso premio.

Andrzej Poczobut, giornalista, saggista e blogger della minoranza polacca in Bielorussia, è noto per le sue critiche al regime di Alexander Lukashenko. Dopo anni di pressione delle autorità, è stato arrestato nel 2021 e condannato a 8 anni in una colonia penale con accuse considerate politicamente motivate. Durante la detenzione è stato più volte posto in isolamento e privato di cure mediche adeguate. Da allora la sua famiglia non ha più potuto fargli visita.

Mzia Amaglobeli, direttrice di diverse testate online in Georgia, è stata arrestata nel 2025 dopo aver partecipato a una manifestazione anti-governativa. Condannata a due anni di carcere con accuse definite da molti osservatori come “strumentali”, è considerata la prima donna prigioniera politica in Georgia dall’indipendenza del paese.

Figura di riferimento per il movimento pro-democrazia georgiano, Amaglobeli è divenuta il volto della resistenza civile contro il governo del partito Sogno georgiano, contestato dopo le elezioni dell’ottobre 2024 e tacciato di essersi avvicinato alla Russia.

La loro candidatura era stata avanzata congiuntamente dal Partito Popolare Europeo (PPE), dai Conservatori e Riformisti Europei (ECR), proposta dall’eurodeputata lituana Rasa Juknevičienė, insieme a oltre 60 membri del Parlamento europeo.