Premio Nobel per la pace 2024 a giapponese Nihon Hidankyo

Keystone-SDA

4 minuti

(Keystone-ATS) Il premio Nobel per la pace del 2024 è stato assegnato all’organizzazione antinucleare giapponese Nihon Nihon Hidankyo.

Il presidente del comitato, Jørgen Watne Frydnes, ha descritto Nihon Hidankyo come “un movimento popolare di sopravvissuti alla bomba atomica di Hiroshima e Nagasaki, noto anche come Hibakusha”. Ha inoltre dichiarato che ha ricevuto il premio per la pace “per i suoi sforzi per realizzare un mondo libero dalle armi nucleari e per aver dimostrato attraverso le testimonianze che le armi nucleari non devono mai più essere utilizzate”.

Il comitato norvegese per il Nobel ha affermato che nell’assegnare il Premio Nobel per la pace 2024 a Nihon Hidankyo il premio ha riconosciuto che “nessuna arma nucleare è stata usata in guerra negli ultimi 80 anni. Gli sforzi straordinari di Nihon Hidankyo e di altri rappresentanti degli Hibakusha hanno contribuito notevolmente all’istituzione del tabù nucleare”. È quindi “allarmante – ha affermato il presidente del comitato – che oggi questo tabù contro l’uso delle armi nucleari sia sotto pressione. Le potenze nucleari stanno modernizzando e potenziando i loro arsenali; nuovi paesi sembrano prepararsi ad acquisire armi nucleari; e si stanno minacciando di usare armi nucleari nella guerra in corso. In questo momento della storia umana, vale la pena ricordare cosa sono le armi nucleari: le armi più distruttive che il mondo abbia mai visto”.

Il premio all’organizzazione desidera onorare, si scrive sulla Bbc, “tutti i sopravvissuti alla bomba atomica di Hiroshima e Nagasaki che, nonostante la sofferenza fisica e i ricordi dolorosi, hanno scelto di usare la loro costosa esperienza per coltivare speranza e impegno per la pace. Ci aiutano a descrivere l’indescrivibile, a pensare l’impensabile e a comprendere in qualche modo l’incomprensibile dolore e la sofferenza causati dalle armi nucleari”.

Il comitato ha ricordato che quest’anno saranno 80 anni da quando due bombe atomiche statunitensi hanno ucciso circa 120’000 abitanti di Hiroshima e Nagasaki, con un numero paragonabile di persone morte per ustioni e lesioni da radiazioni in seguito. “I destini di coloro che sono sopravvissuti agli inferni di Hiroshima e Nagasaki, noti anche come Hibakusha, sono stati a lungo nascosti e trascurati”, ha affermato il comitato.

La situazione a Gaza è “come il Giappone di 80 anni fa”, ha affermato dal canto suo il vincitore del premio Nobel per la pace, l’organizzazione giapponese Nihon Hidankyo, che si batte contro le armi nucleari.

Nihon Hidankyo “non avrebbe mai sognato di vincere” il premio, ha detto un funzionario dell’organizzazione dopo l’assegnazione del premio.

Dal canto suo, il primo ministro giapponese Shigeru Ishiba ha salutato come “estremamente significativa” l’assegnazione del Premio Nobel per la Pace di quest’anno a Nihon Hidankyo, un’organizzazione di base di sopravvissuti alla bomba atomica. “Il fatto che il Premio Nobel per la Pace sia stato assegnato a questa organizzazione, che ha lavorato per molti anni per l’abolizione delle armi nucleari, è estremamente significativo”, ha dichiarato ai giornalisti.

A sua volta, la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen ha dichiarato che “lo spettro di Hiroshima e Nagasaki incombe ancora sull’umanità. Per questo motivo il sostegno di Nihon Hidankyo” contro le armi nucleari “è di inestimabile valore. Questo premio Nobel per la pace invia un messaggio potente. Abbiamo il dovere di ricordare. E un dovere ancora più grande: proteggere le prossime generazioni dagli orrori di una guerra nucleare”.