Premio Nobel Economia 2026 a americani Hall e Woodford

Keystone-SDA

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Il Premio Nobel per l'economia 2026 è stato assegnato agli economisti statunitensi Robert E. Hall e Michael Woodford per le loro ricerche sui "fondamenti microeconomici della stabilizzazione macroeconomica".

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(Keystone-ATS) Lo ha annunciato oggi l’Accademia Reale Svedese delle Scienze di Stoccolma. Robert E. Hall, 83 anni, insegna all’Università di Stanford, Michael Woodford, 71 anni, alla Columbia di New York.

Gli sviluppi dell’economia sono tipicamente un alternarsi di fasi positive e negative, rileva il comitato che assegna il premio Nobel con un comunicato. “Stimolare o rallentare l’economia nel momento giusto può assicurare stabilità e consentirci di evitare recessioni o fiammate inflazionistiche”.

Hall è stato premiato per un articolo del 1978 su come i consumatori preferiscano che i consumi restino stabili, mentre Woodford ha poi sviluppato il cosiddetto modello Keynesiano moderno, che da allora si è dimostrato altamente influente tra i responsabili politici globali ancora oggi.

Modelli utilizzati da banche centrali e governi

“Il lavoro dei premiati ci ha fornito una solida base teorica per i modelli che ora sono utilizzati dalle banche centrali e dai governi di tutto il mondo,” ha dichiarato John Hassler, presidente del comitato del premio, in una nota. “Grazie a loro, siamo meglio attrezzati per affrontare gli shock nell’economia, come le crisi energetiche o i cambiamenti improvvisi nei consumi delle famiglie”.

Durante le crisi petrolifere degli anni ’70, i modelli keynesiani esistenti, usati da tempo per determinare quando e come attuare misure per affrontare recessioni o altre fluttuazioni economiche, non funzionavano più. Questo ha spinto Hall e Woodford a sviluppare nuovi strumenti per capire quali risposte politiche potessero essere le più efficaci.

Come le singole famiglie influenzano l’economia

“Piuttosto che basare i modelli su legami statistici tra variabili macroeconomiche, come inflazione, produzione e consumo, hanno scelto di costruirli su una base microeconomica”, ha detto la giuria accademica. “Questo comprende una comprensione di come l’insieme delle singole famiglie e imprese influenzi l’economia attraverso le loro azioni.”

Il premio per le scienze economiche è stato istituito dalla Sveriges Riksbank, la banca centrale svedese, nel 1968 e viene assegnato ogni anno insieme ai Premi Nobel per la fisica, la chimica, la medicina, la letteratura e la pace. Come gli altri premi Nobel, il premio per l’economia consiste in un diploma, una medaglia d’oro e un assegno di 12 milioni di corone svedesi pari a circa 1 milione di franchi svizzeri al cambio attuale. I vincitori riceveranno i loro premi durante cerimonie ufficiali il 10 dicembre, anniversario della morte nel 1896 dello scienziato Alfred Nobel, che ha creato i premi nel suo testamento.