Premier svedese, l’Iran ha liberato due nostri connazionali

Keystone-SDA

1 minuto

(Keystone-ATS) Un diplomatico svedese dell’Ue e un altro svedese detenuto in Iran sono stati rilasciati e stanno tornando in Svezia. Lo ha annunciato oggi il primo ministro Ulf Kristersson.

Johan Floderus, detenuto in Iran dall’aprile 2022 accusato di spionaggio CHE rischiava la condanna a morte, e Saeed Azizi, arrestato nel novembre 2023, stanno tornando a casa “e finalmente si riuniranno ai loro parenti”, ha detto il premier.

Intanto, l’Alto rappresentante Ue Josep Borrell si è felicitato oggi per la liberazione da parte delle autorità iraniane dei due cittadini svedesi, tra cui Johan Floderus, un diplomatico europeo. Borrell, come anche la presidente dell’Europarlamento Roberta Metsola, hanno ringraziato le autorità svedesi e quelle dell’Oman che si sono impegnate per raggiungere questo risultato.

“Altri cittadini Ue – scrive Borrell su X – sono ancora arbitrariamente detenuti in Iran e noi, insieme agli Stati membri, continueremo a lavorare per ottenere la loro liberazione”.