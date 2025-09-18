La televisione svizzera per l’Italia

Premier Cuba: i problemi si accumulano, crisi come guerra

"I problemi si accumulano e non stiamo ancora agendo come se fossimo in guerra".

(Keystone-ATS) Con queste parole il premier cubano Manuel Marrero Cruz ha riconosciuto la gravità della crisi che travolge l’isola caraibica, tra blackout, scarsità di carburante, debiti cronici e inflazione fuori controllo.

In un incontro con governatori e autorità locali trasmesso dalla televisione di stato, Marrero ha chiesto più iniziativa ai territori, criticando l’attesa di soluzioni “dall’alto”, parlando di una crisi “da dirigere come un’opportunità”. “Serve reagire ora”, ha detto, ammettendo che i quadri locali sono sopraffatti dalla mancanza di energia elettrica e risorse di base.

Il vicepresidente del Consiglio di Stato di Cuba, l’80enne Salvador Valdés Mesa, ha invocato “persone competenti” per rafforzare i comuni, precisando che non si tratta di autonomia politica, mentre la viceministra dell’Economia, Mildrey Granadillo, ha presentato un piano per “correggere distorsioni” e rilanciare l’economia nel 2025.

La crisi si riflette in dati allarmanti. Dalla carenza d’acqua, un problema persistente negli ultimi anni e che colpisce più di 3,1 milioni di cubani – ha riconosciuto un reportage recente del Telegiornale di stato, Noticiero de Televisión – blackout continui, un tasso di povertà estrema che colpisce l’89% della popolazione e un esodo crescente verso l’estero.

Il governo propone misure come l’uso di container navali come abitazioni e un maggior controllo sul settore privato, accusato di speculazione, mentre insiste su resilienza e disciplina. Ma la realtà quotidiana dei cubani, sottolinea il sito di notizie indipendente cubano CiberCuba, resta segnata da scarsità e precarietà senza soluzioni a breve termine.

