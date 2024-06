Premi cassa malattia: trend, iniziativa bocciata con il 56% di NO

Keystone-SDA

2 minuti

(Keystone-ATS) Gli svizzeri hanno respinto l’iniziativa del PS di limitare i premi al 10% del reddito disponibile con il 56% di voti contrari, secondo una proiezione di gfs.bern. Si delinea chiaramente un “Röstigraben”. La Svizzera romanda potrebbe sostenere il testo.

I risultati finali sono già stati annunciati in alcuni cantoni francofoni. Vaud ha accettato il testo con il 60,6% dei voti. In Vallese, il 52,3% della popolazione ha votato a favore. Secondo i risultati parziali, il 71,3% degli abitanti del Giura ha votato a favore. A Ginevra, il sì vince con il 61,6% e anche a Friburgo il 54,3% della popolazione ha votato a favore. Basilea Città è l’unico cantone di lingua tedesca a sostenere il testo socialista (54%). Secondo il trend annunciato dalla RSI, il Ticino voterebbe a favore come i cantoni francofoni.

Il cantone più popoloso della Svizzera, Zurigo, ha votato per il 59,1% contro il tetto massimo dei premi. Il “no” ha vinto con quasi il 70% a San Gallo e Lucerna, e con il 66% in Argovia e nei Grigioni. I due semicantoni di Obvaldo e Nidvaldo sono attualmente i campioni del “no”, rispettivamente con il 77,1% e il 74,1%.

In media, le famiglie spendono il 14% del loro reddito per i premi di cassa malattia. La proposta del PS chiedeva di limitare i premi al 10% del reddito disponibile.

Con la bocciatura dell’iniziativa, entrerà automaticamente in vigore il controprogetto del Parlamento che riprende l’obiettivo di ridurre i premi e incoraggia i Cantoni a ridurre i costi.