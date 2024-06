Premi cassa malattia: TI, iniziativa accolta con il 57,5% dei voti

(Keystone-ATS) L’iniziativa per premi meno onerosi è stata accolta in Ticino con il 57,5% dei voti. Il risultato a sud delle Alpi è in linea con quello di altri cantoni romandi, lasciando presupporre una spaccatura fra Svizzera latina e tedesca.

La proposta del PS chiedeva di limitare i premi al 10% del reddito disponibile. In media, le famiglie spendono il 14% del loro reddito per i premi di cassa malattia.

Con la bocciatura dell’iniziativa, entrerà automaticamente in vigore il controprogetto del Parlamento che riprende l’obiettivo di ridurre i premi, anche in maniera meno netta, e incoraggia i cantoni a ridurre i costi.