Premi cassa malati 2026: Grigioni aumento sopra la media nazionale

L'anno prossimo i premi di cassa malati per la popolazione grigionese aumenteranno del 5,5%. Una crescita superiore alla media nazionale del 4,4%.

(Keystone-ATS) Un cittadino retico nel 2026 pagherà in media 347,50 franchi al mese di premi dell’assicurazione malattia, ovvero 18,10 in più rispetto ad ora. È quanto ha comunicato oggi pomeriggio l’Ufficio federale della sanità pubblica. In cifre assolute i grigionesi pagheranno comunque meno della media svizzera, pari a 393,30 franchi.

Il motivo dell’aumento superiore alla media è da ricercare negli aumenti tariffari nel settore ambulatoriale registrati lo scorso anno, ha dichiarato Rudolf Leuthold, capo dell’Ufficio cantonale dell’igiene pubblica interpellato da Keystone-ATS. Ma c’era da aspettarselo.

Il cantone è suddiviso in tre regioni di premio. La più costosa è la regione 1. A questa appartiene oltre all’agglomerato di Coira anche il Moesano. La vicinanza geografica con il Ticino, dove si registra l’aumento più marcato in Svizzera, si nota anche nella mentalità. In Mesolcina e Calanca la popolazione si reca prima dal medico. Cosa che, secondo Leuthold, non si nota invece in Prettigovia, dove gli abitanti aspettano un po’ più a lungo prima di andare in uno studio medico.

Il comune di Bregaglia, Brusio e Poschiavo fanno invece parte della regione 2. Qui lo sconto massimo per gli assicurati è del 15%. Nei comuni della regione 3 lo sconto non può superare il 10%.

