Powell, da taglio tassi aggressivo rischi per l’inflazione

Il presidente della Fed Jerome Powell mette in guardia: tagli troppo aggressivi dei tassi di interesse potrebbero spingere l'inflazione al rialzo.

(Keystone-ATS) “Se tagliamo troppo aggressivamente, potremmo lasciare incompiuto il lavoro sull’inflazione e dover invertire la rotta in seguito”, ha precisato Powell notando come dall’altra parte “se manteniamo una politica restrittiva troppo a lungo, il mercato del lavoro potrebbe indebolirsi inutilmente”.

I rischi al ribasso per l’occupazione sono saliti e i recenti aumenti dei prezzi riflettono i dazi, ha detto Powell, ribadendo che per la Fed non esiste un strada di politica monetaria priva di rischi. “L’incertezza sull’inflazione resta alta”, ha messo in evidenza Powell.

