Posti in asilo nido sono scarsi in Svizzera? Non è più così

Per molto tempo in Svizzera i posti negli asili nido sono stati scarsi, mentre ora in alcuni casi c'è un eccesso di offerta. Lo segnala oggi la NZZ am Sonntag.

(Keystone-ATS) “Anche i genitori di gemelli possono trovare un posto in pochi giorni nella maggior parte delle città svizzerotedesche”, afferma Frédéric Baudin, copresidente di KiQ, l’associazione svizzera degli asili nido privati, in dichiarazioni riportate dal domenicale. Il fenomeno interessa per esempio Zurigo e Berna.

Le cause? Da una parte c’è il calo delle nascite, dall’altra il cambiamento di abitudini. “Ci sono molte più coppie che si occupano dei figli a casa per quanto possibile”, spiega l’esperto. E il venerdì, giorno tipico dei papà, le strutture sono mezzo vuote.

La Svizzera è dunque un paradiso dell’assistenza all’infanzia? Per nulla, sostengono i sostenitori della promozione degli asili nido. “La situazione di alcune città non può essere trasposta su tutta la Svizzera”, puntualizza Maximiliano Wepfer, portavoce della Federazione svizzera delle strutture di accoglienza per l’infanzia, a sua volta citato dal settimanale. Nella maggior parte dei comuni la situazione rimane tesa: in tali luoghi l’offerta deve essere ulteriormente ampliata, dal momento che la domanda esiste.

Secondo Nadine Hoch, direttrice della Commissione federale per le questioni familiari (COFF), non è vero che ci sono troppi posti, semplicemente essi sono troppo costosi per i genitori. “La domanda di posti negli asili nido è soprattutto una questione di costi”, argomenta la specialista.