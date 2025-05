Posta chiuderà filiale Notime a fine settembre, via 143 impieghi

La Posta chiuderà la sua filiale Notime, che offre la consegna dei pacchi in giornata, alla fine di settembre. Il gigante giallo giustifica questa decisione con una domanda insufficiente. Sono interessati circa 143 impieghi a tempo pieno e quasi 600 dipendenti.

(Keystone-ATS) Il servizio di corriere in bicicletta è rimasto un prodotto di nicchia e ha generato perdite annuali, ha annunciato oggi la Posta in un comunicato. L’ex regia federale interromperà quindi le attività offerte dalla sua controllata Notime il 30 settembre.

Il taglio degli impieghi riguarda la Svizzera tedesca e la Romandia. Saranno toccati principalmente circa 550 corrieri, pagati all’ora e con un carico di lavoro medio del 20%, che consegnano le spedizioni. Sono interessati anche 39 dipendenti con stipendio mensile.

Notime e la Posta stanno facendo tutto il necessario affinché le soppressioni di impieghi siano il meno dolorosi possibile dal punto di vista sociale, viene precisato nella nota.

Procedura di consultazione da domani

Il gigante giallo intende elaborare un piano sociale con i rappresentanti dei lavoratori per i dipendenti a cui non può essere offerto il mantenimento dell’impiego in caso di chiusura. Domani inizierà una procedura di consultazione, prevista dalla legge, che durerà fino al 30 maggio 2025. I dipendenti potranno presentare proposte su come evitare la riduzione dei posti di lavoro prevista, su come limitare il numero di licenziamenti o su come mitigarne le conseguenze, si legge nel comunicato.

Le reazione dei sindacati non si è fatta attendere. Syndicom e Transfair invitano la Posta a rispondere delle proprie azioni. Gran parte delle persone colpite è attiva “in rapporti di lavoro precari, con salari orari e carichi di lavoro ridotti”, scrive Syndicom. Il sindacato si aspetta che a tutti gli interessati verrà offerta un’attività all’interno della Posta. I due sindacati intendono sostenere i dipendenti nella consultazione.

Nuove soluzioni per i clienti

Quando Notime, che ha sede a Zurigo, chiuderà, la Posta offrirà – per quanto possibile – ai clienti commerciali l’integrazione delle attività ora esercitate dalla sua filiale nei servizi di recapito esistenti dell’azienda di servizio pubblico. La Posta è in contatto con tutti i circa 20 clienti che richiedono la consegna in giornata da parte di Notime.

Stando alla nota, i servizi in giornata che la Posta offre direttamente alla sua clientela commerciale e privata non sono interessati dalla prevista cessazione di Notime. Ad esempio, i servizi di distribuzione di pacchi “SameDay Swiss Afternoon”, il pomeriggio, e “SameDay Swiss Evening”, alla sera, rimarranno in vigore.