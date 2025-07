Posta cancellerà 50 posti nell’informatica entro il 2030

Keystone-SDA

La Posta cancellerà nel settore informatico 50 posti di lavoro entro il 2030. La notizia, diffusa oggi dal sindacato Transfair, è stata confermata dall'azienda, che parla di una riduzione dell'organico attraverso la fluttuazione naturale e i pensionamenti.

(Keystone-ATS) “È contraddittorio che la Posta da un lato si concentri sulla digitalizzazione e dall’altro tagli posti di lavoro nel comparto IT”, afferma la presidente di Transfair Greta Gysin, citata in un comunicato. “Il ramo IT funziona senza problemi e contribuisce agli utili della Posta”, aggiunge la consigliera nazionale (Verdi/TI).

Negli ultimi mesi, grazie alle nuove tecnologie, i sistemi informatici paralleli sono stati consolidati, riducendo la complessità e i doppioni, ha da parte sua indicato l’impresa. In altri segmenti IT la Posta ha peraltro creato dall’anno scorso 120 nuovi posti, viene fatto notare. Complessivamente per il settore informatico sono attivi circa 1500 dipendenti, su un totale complessivo di 45’000.