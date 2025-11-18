Posta: risultato in calo ma solido nei primi nove mesi

Keystone-SDA

Nonostante un contesto con diverse sfide, la Posta nei primi nove mesi del 2025 ha ottenuto un risultato che definisce solido, con un risultato d'esercizio (EBIT) di 183 milioni di franchi, in calo di 58 milioni su base annua.

(Keystone-ATS) L’utile del gruppo, pari a 193 milioni di franchi, supera di 7 milioni quello dell’anno precedente, principalmente grazie alla vendita della joint venture Yuh SA di PostFinance, si legge in un comunicato odierno del Gigante giallo.

È tornato a crescere per la prima volta in tre anni il mercato dei pacchi: il volume di spedizioni è aumentato del 3,5% su base annua. Bene anche i trasporti: gli autopostali sono stati utilizzati da un numero nettamente superiore di passeggeri (+3,2%).

Prosegue per contro la flessione del volume delle lettere, pari al 4,3%. In contrazione anche i pagamenti allo sportello, che hanno subito un’erosione di 9,2 punti percentuali. Tutto ciò avviene parallelamente ad un incremento dei costi, in particolare legati al personale.

Cresce PostFinance

Dal canto suo, fino a fine settembre 2025 PostFinance ha conseguito un EBIT di 224 milioni di franchi, in crescita di 66 milioni rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente.

Il persistere di un elevato livello di fiducia da parte della clientela ha favorito un solido sviluppo nelle operazioni su interessi e un’ulteriore espansione nei settori di attività strategici indipendenti dagli interessi degli investimenti e del traffico dei pagamenti.

Da dicembre 2024 il patrimonio medio della clientela presso PostFinance è aumentato del 4,7%.

“La Posta presenta una situazione finanziaria solida, ma ciò non ci autorizza ad abbassare la guardia. L’aumento del volume dei pacchi, infatti, non riesce ancora a compensare il calo delle lettere e delle operazioni allo sportello. Per questo è fondamentale riuscire a snellire costantemente i nostri processi e ampliare ulteriormente il nostro raggio dazione”, ha detto Alex Glanzmann, responsabile Finanze della Posta, citato nella nota.