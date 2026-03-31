Posta: da domani lettera digitale inclusa nel servizio universale

Keystone-SDA

Da domani la lettera digitale farà parte del servizio universale della Posta. I clienti potranno così inviare e ricevere corrispondenza elettronica, anche se il suo utilizzo è facoltativo.

1 minuto

(Keystone-ATS) Il gigante giallo ha presentato questo prodotto oggi ai media a Berna. L’azienda risponde così alla forte crescita dei servizi digitali: 4,5 milioni di invii sono stati spediti per via elettronica nel 2025, il che, secondo la Posta, corrisponde a un aumento del 60% rispetto al 2024.

In dicembre, il Consiglio federale aveva deciso l’introduzione del formato digitale a partire dal primo aprile. La Posta dovrà così gestire da domani un sistema di recapito “ibrido”. Chi non desidera ricevere lettere digitali continuerà a ricevere quelle cartacee. In tal caso, il gigante giallo converte gli invii elettronici in lettere fisiche che recapita tramite la posta tradizionale, è stato precisato.

A fine 2025, 360’000 clienti privati si erano abbonati alla ricezione di invii digitali, circa il 90% in più rispetto all’anno precedente.