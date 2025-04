Posta: aumenti salariali 2025 fino all’1,6%

La Posta e Postfinance aumentano la somma dei salari 2025 dell'1,6%. Le trattative ordinarie non sono andate a buon fine: gli aumenti sono stati decisi dalla commissione paritetica di conciliazione e avranno effetto retroattivo al primo aprile 2025.

2 minuti

(Keystone-ATS) In dettaglio lo 0,7% sarà destinato ad aumenti salariali generali, lo 0,5% a quelli individuali e, come previsto dal contratto collettivo di lavoro (CCL), lo 0,4% ad aumenti salariali strutturali, indica oggi la Posta in un comunicato odierno nel quale si precisa che il salario minimo sarà aumentato a 4250 franchi al mese.

Già con lo stipendio di gennaio, il personale sottoposto a CCL ha ricevuto un pagamento una tantum di 400 franchi per un impiego a tempo pieno a titolo di misura salariale supplementare.

Le trattative erano state interrotte a metà gennaio. Poiché l’offerta salariale della Posta non era “accettabile” per syndicom durante le trattative ordinarie, è stato necessario avviare la procedura di conciliazione prevista dal CCL, ricorda il sindacato. “La decisione della commissione paritetica di conciliazione compensa almeno il rincaro per tutti i dipendenti della Posta, il che è positivo”, aggiunge syndicom. Il sindacato aveva chiesto alla Posta non solo di mantenere il potere d’acquisto con le misure salariali del 2025, ma anche di aumentare i salari reali.

Gli incrementi salariali 2025 sono stati definiti dalla commissione paritetica di conciliazione (CPC), in cui sono rappresentate le tre parti sociali: la Posta con PostFinance, il sindacato syndicom e il sindacato transfair, precisa il Gigante giallo. Nella sua decisione finale, la CPC ha tenuto conto di diversi criteri, tra cui la situazione economica della Posta e di PostFinance, l’evoluzione del costo della vita e il confronto con le imprese concorrenti.

Le misure salariali si applicano a 25300 dipendenti della Posta e a 2800 dipendenti di Postfinance soggetti a CCL.