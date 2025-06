Possibilità di ascensione sociale restano alte in Svizzera

Keystone-SDA

Le opportunità di ascensione sociale sono rimaste intatte in Svizzera dagli anni Ottanta. Secondo uno studio, la possibilità di far carriera è persino eccezionalmente elevata nel confronto internazionale, mentre è diminuita soprattutto negli Stati Uniti.

(Keystone-ATS) Ricercatori dell’Istituto per la politica economica svizzera (IWP) dell’Università di Lucerna hanno analizzato per la prima volta lo sviluppo delle opportunità di avanzamento sociale in Svizzera utilizzando dati aggiornati. Il loro lavoro, i cui risultati sono stati pubblicati oggi, prende come punto di riferimento il “sogno americano”, in questo momento in pericolo.

Negli Stati Uniti, dagli anni ’80, si è assistito a un forte aumento della concentrazione dei redditi tra poche persone, mentre allo stesso tempo l’ascensione sociale delle categorie meno fortunate è diminuita drasticamente. I ricercatori hanno voluto sapere quale fosse la situazione in Svizzera e hanno scoperto che le disuguaglianze di reddito sono rimaste praticamente invariate dagli anni Ottanta.

Redditi dei fratelli

Per capire se questa stabilità si riflette anche nell’ascensione sociale, lo studio ha analizzato i redditi dei fratelli per un periodo di quarant’anni, con l’obiettivo di misurare l’influenza della famiglia sui redditi futuri. I fratelli condividono generalmente la stessa economia domestica, ma anche il medesimo ambiente sociale e operano all’interno di reti simili.

La similitudine dei redditi dei fratelli è quindi considerata un indicatore affidabile dell’influenza del nucleo famigliare sul percorso di vita. Quanto più simili sono i redditi dei fratelli, tanto più forte è l’influenza dell’ambiente familiare e minore l’avanzamento sociale.

In media, solo il 17% del reddito è attribuibile all’ambiente familiare, una cifra che non ha mai superato il 21% negli ultimi quarant’anni, conclude lo studio. Parallelamente, la concentrazione del reddito tra il 10% più ricco è rimasta stabile intorno al 30%.

Secondo l’IWP, la Svizzera presenta livelli di ascensione sociale eccezionalmente elevati rispetto agli standard internazionali, persino superiori a quelli dei Paesi scandinavi. Ciò suggerisce uno stretto legame tra la distribuzione del reddito e le pari opportunità.