Portogallo, Seguro nuovo presidente con il 66,8%

Keystone-SDA

Si è concluso lo spoglio delle schede delle elezioni presidenziali in Portogallo. Con il 66,8% dei voti, il socialista António José Seguro è il nuovo presidente della Repubblica portoghese.

(Keystone-ATS) André Ventura, del partito di ultradestra Chega, si ferma al 33,1%. La partecipazione è al 50,1%. Era scesa al 39% nelle presidenziali del 2021, segnate dalla pandemia da Covid-19. Questo ballottaggio è stato invece segnato dalle gravi conseguenze dei fenomeni meteorologici estremi che hanno colpito il Portogallo negli ultimi giorni. Circa 37 mila residenti delle zone alluvionate voteranno infatti solo domenica prossima.

I due candidati non hanno ancora fatto il consueto discorso finale, ma hanno subito lasciato dei commenti a caldo. “Il popolo portoghese è il migliore del mondo, ha dimostrato un enorme attaccamento ai valori della democrazia”, ha detto António José Seguro mentre si dirigeva alla sede del suo comitato elettorale. “Ha vinto lui, gli auguro un ottimo mandato, i portoghesi hanno dimostrato di non volere ancora il cambiamento”, ha dichiarato André Ventura all’uscita dalla chiesa dove aveva assistito alla messa domenica sera.