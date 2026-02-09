Portogallo, salgono a 15 vittime maltempo, domani arriva ‘Nils’

Keystone-SDA

C'è un'altra vittima causata dalle conseguenze del maltempo di questi giorni in Portogallo: da fine gennaio ad oggi sono ben 15 i decessi per cause direttamente o indirettamente collegate alla violenza delle piogge o ai forti disagi che provocano.

(Keystone-ATS) Si tratta di un operaio che stava effettuando lavori di riparazione della rete elettrica a Leiria, provincia in cui migliaia di utenti sono ancora senza elettricità a causa delle tempeste che hanno colpito il Paese in meno di due settimane. Un suo collega è ferito. Lavoravano per una ditta fornitrice di servizi alla E-Redes, società che gestisce la rete elettrica nazionale.

Dei 15 morti, la vittima più giovane è una donna africana di 28 anni, originaria di São Tomé e residente in Portogallo da sole due settimane. L’ultima vittima, prima di oggi, era stato un vigile del fuoco di 46 anni, morto a Campo Maior nel pomeriggio di sabato, mentre era impegnato in un’operazione di pattugliamento.

Oltre agli incidenti mortali provocati dalle inondazioni o dai forti venti che hanno abbattuto alberi e infrastrutture, in almeno cinque casi si tratta di anziani caduti dai tetti che stavano cercando di riparare. Tra le polemiche di questi giorni, molte riguardano proprio i ritardi nei soccorsi e la scarsità sia di manodopera che di forniture del materiale edile necessario.

Particolarmente ricercate sarebbero appunto le tegole per i numerosi tetti danneggiati, mentre il Paese è ancora sferzato dalle piogge e i meteorologi prevedono per domani, martedì, l’arrivo di un’altra tempesta: “Nils”.