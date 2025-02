Porti renani svizzeri: volumi di merci in aumento nel 2024

I porti svizzeri sul Reno nella regione di Basilea vedono aumentare sensibilmente il volume di merci trasportate: nel 2024 sono state movimentate 5,4 milioni di tonnellate, con una progressione dell'8% rispetto all'anno prima.

(Keystone-ATS) Stando ai dati diffusi oggi dagli scali renani elvetici (Schweizerische Rheinhäfen, SRH) e dall’associazione svizzera per la navigazione e la gestione dei porti (Schweizerische Vereinigung für Schifffahrt und Hafenwirtschaft, SVS), a favorire il risultato complessivo è stata in particolare la crescita dell’importazione di prodotti petroliferi. Ha però contribuito anche il traffico di container.

Al capitolo previsioni, SRH e SVS affermano che la guerra in Ucraina e i conflitti in Medio Oriente continuano ad avere un impatto sul commercio globale e quindi anche sulla navigazione interna elvetica. I dazi annunciati dagli Stati Uniti stanno inoltre causando grande incertezza. Allo stesso tempo, le esportazioni elvetiche attraverso i porti del Reno sono a un buon livello e anche le importazioni dovrebbero rimanere stabili nel 2025, con un’elevata domanda di beni di consumo e materie prime. “L’industria portuale è ben posizionata per garantire l’approvvigionamento economico della Svizzera anche nel prossimo anno”, concludono le associazioni.