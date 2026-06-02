Portale Swissinfo: visite crescono del 10% nel 2025

Keystone-SDA

Il portale internazionale della Società svizzera di radiotelevisione (SSR) SWI Swissinfo.ch ha registrato nel 2025 una crescita della copertura di oltre il 10%, registrando circa 48 milioni di visite da tutto il mondo. Lo si legge nel rapporto annuale pubblicato oggi.

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(Keystone-ATS) Circa il 70% di tutte le consultazioni arriva dall’estero e i contenuto sono stati letti in 195 nazioni diverse. Gli utenti unici sono invece quasi 37 milioni.

Tra il 2023 e il 2024 il numero di visite era leggermente calato da 45 a 44 milioni. Il portale aveva invece fatto registrare il boom nel triennio pandemico (dal 2020 al 2022), passando da una trentina di milioni di visite a oltre 60 milioni.

Gli articoli di Swissinfo sono stati citati 3’544 volte in 60 Paesi e in 49 lingue. La piattaforma ha quale scopo presentare a un pubblico internazionale argomenti legati alla politica, all’economia e alla società svizzera. Inoltre rappresenta a suo dire un legame importante con il Paese natale per gli 838 mila cittadini elvetici all’estero.

Per la direttrice Larissa Bieler la missione di Swissinfo è di “contribuire alla visibilità e alla comprensione della Svizzera sul piano internazionale”. Bieler sostiene infatti che la Confederazione è molto presente nel mondo, ma è raramente compresa a fondo.

Dal 1935 Swissinfo (allora Radio Svizzera Internazionale) adempie un mandato per conto della Confederazione per il giornalismo internazionale.