La televisione svizzera per l’Italia

Porsche abbandona la produzione di batterie elettriche

Keystone-SDA

Porsche ha deciso di sospendere la produzione di batterie elettriche nella propria controllata Cellforce Group, che si dedicherà esclusivamente alla ricerca e sviluppo.

Questo contenuto è stato pubblicato al
1 minuto

(Keystone-ATS) È la stessa azienda tedesca a comunicarlo: per Oliver Blume si tratta di una scelta dettata da assenza di “volumi e di mancanza di economie di scala”. L’azienda subirà un consistente ridimensionamento: circa duecento posti di lavoro saranno tagliati dei complessivi 286.

“Condizioni quadro cambiate”

Cellforce Group era stata costituita nel 2021 ed era stata definita il “cuore” della strategia di Porsche sull’elettrico. La decisione potrebbe aprire anche polemiche politiche: secondo la Frankfurter Allgemeine Zeitung (Faz) Cellforce ha già ricevuto gran parte delle sovvenzioni statali promesse dal governo federale e dal Land del Baden-Württemberg.

“Il mercato dei veicoli elettrici a livello mondiale non si è sviluppato come inizialmente previsto. Le condizioni quadro sono cambiate radicalmente e dobbiamo reagire a questa situazione”, ha affermato Michael Steiner, del consiglio di amministrazione di Porsche. Il sindacato della Ig-Metall è critico con la scelta di Porsche.

I più discussi

Altri sviluppi

Dibattito
Moderato da: Daniele Mariani

Abbassare il riscaldamento per ridurre la dipendenza dal gas russo: è una proposta che vi convince? Quali altri soluzioni sarebbero attuabili?

Contrariamente ad altri Paesi europei, la Svizzera dipende solo in minima parte dal gas naturale. Questa fonte rappresenta infatti circa il 15% dei consumi energetici complessivi della Svizzera e viene usata soprattutto per il riscaldamento. Quasi la metà del gas consumato in Svizzera viene però dalla Russia e anche nella Confederazione si cercano soluzioni per…

Partecipa alla discussione
10 Commenti
Visualizza la discussione

Altri sviluppi

Dibattito
Moderato da: Marija Alberti-Miladinovic

Cosa pensate dell’eventuale abbassamento dell’IVA applicata ad assorbenti e tamponi?

Credete sia una misura necessaria oppure ritenete che il risparmio che porterebbe sia contenuto in confronto alla polemica che crea?

Partecipa alla discussione
2 Commenti
Visualizza la discussione
Altre discussioni

SWI swissinfo.ch - succursale della Società svizzera di radiotelevisione SRG SSR

SWI swissinfo.ch - succursale della Società svizzera di radiotelevisione SRG SSR