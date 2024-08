Popolazione svizzera: forte aumento, non succedeva dagli anni ’60

Keystone-SDA

(Keystone-ATS) La crescita della popolazione in Svizzera è esplosa nel 2023: si contavano 8’962’300 residenti permanenti, ossia 1,7% in più del 2022, non si assisteva ad un tale incremento dall’inizio degli anni ’60. Immigrazione e invecchiamento spiegano l’aumento.

L’incremento demografico registrato lo scorso anno è quasi due volte superiore a quello del 2022 (+0,9%), rileva l’Ufficio federale di statistica (UST), confermando risultati provvisori pubblicati in aprile.

L’apporto ucraino

L’immigrazione – dopo una fase di rallentamento registrata negli anni della pandemia – è ripresa nel 2022 e ha continuato ad aumentare lo scorso anno, rappresentando il principale fattore dello sviluppo demografico.

Le persone con statuto S che sono ancora in Svizzera un anno dopo il loro arrivo contribuiscono fortemente all’aumento del saldo migratorio registrato per il 2023. L’UST sottolinea che se non fossero state considerate le persone provenienti dall’Ucraina, la crescita della popolazione si sarebbe attestata all’1,1% invece dell’1.7%.

Le persone ucraine con un 19,6% rappresentano il 2,5% della popolazione di nazionalità straniera e sono ormai la nona più rappresentata in Svizzera. Le altre comunità più rappresentate nei flussi migratori verso la Svizzera lo scorso anno sono di nazionalità tedesca, svizzera, francese e italiana.

Aumento più forte in Vallese

Fra i più di 8,9 milioni di abitanti registrati, 73% sono di nazionalità svizzera e 27% straniera. Le immigrazioni sono aumentate del 37,8% e le emigrazioni dell’1,5% rispetto al 2022.

Nel periodo in rassegna la popolazione è aumentata in tutti i cantoni: la variazione maggiore è stata osservata in Vallese (+2,4%), Sciaffusa e Argovia (entrambi +2,2%). Vaud è il cantone in cui la popolazione svizzera è cresciuta di più (+1,2%). I tassi di crescita della popolazione straniera sono maggiori nei cantoni di Uri, Vallese e Appenzello Interno.

Sempre più anziani

Oltre all’immigrazione, l’invecchiamento della popolazione gioca anch’esso un ruolo nella crescita demografica record del 2023. Il numero di anziani (65 anni e più) è passato a 1’730’300, contro 1’691’600 dell’anno precedente.

Si constata un aumento in tutti i cantoni, con un incremento superiore al 3% nei cantoni di Friburgo, Obvaldo, Svitto, Turgovia e Uri. Parallelamente è aumentato anche il numero di ottantenni e addirittura centenari: Friburgo, Obvaldo e Nidvaldo hanno assistito ad un’esplosione del numero degli 80enni e più con una crescita di più del 5%.

Nel 2023 si registravano 2086 centenari, ossia 7,1% in più che nel 2022. Fra questi, la grande maggioranza sono donne.