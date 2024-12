Polunin, il ballerino con tatuaggio di Putin, lascia la Russia

Keystone-SDA

Il ballerino di fama internazionale, Serghei Polunin, famoso per i suoi tatuaggi del presidente russo Vladimir Putin, ha annunciato l'intenzione di lasciare la Russia con la moglie Yelena e i tre figli.

1 minuto

(Keystone-ATS) Il ballerino, 35 anni, è stato una delle star più importanti che hanno appoggiato l’annessione della Crimea da parte della Russia nel 2014 e l’offensiva militare in Ucraina ed è stato ricompensato con prestigiosi incarichi statali.

“È finito il mio tempo in Russia, sembra che in questo momento io abbia compiuto la mia missione qui. Non è ancora chiaro dove andremo”, ha scritto su Instagram senza fornire una ragione specifica per la partenza, ma ha detto che “arriva un momento in cui l’anima sente di non essere dove dovrebbe essere”.

La scorsa estate, in alcuni video online, Polunin ha affermato di essere seguito e di temere per la sicurezza della sua famiglia. E recentemente è stato ‘dimesso’ e sostituito nella carica di direttore del teatro dell’opera e del balletto di Sebastopoli, nella penisola ucraina della Crimea annessa dalla Russia.

Nato in Ucraina, Polunin ha ottenuto la cittadinanza russa nel 2019 e lo scorso anno aveva sostenuto pubblicamente la rielezione dello zar a presidente.