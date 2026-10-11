Polizia in forze a Berna per manifestazione non autorizzata

Keystone-SDA

Condividi

Forze di polizia provenienti da diversi cantoni sono impiegate oggi a Berna in vista di una manifestazione non autorizzata indetta da ignoti contro l'imperialismo.

1 minuto

(Keystone-ATS) La dimostrazione cade nell’anniversario di quella di sostegno a Gaza dello scorso anno, degenerata in scontri, violenze e danneggiamenti.

Oggi gli organizzatori, rimasti anonimi, hanno annunciato su Internet un “piano creativo” per eludere l’accerchiamento da parte delle forze dell’ordine. Hanno invitato a radunarsi in diversi luoghi della città a metà pomeriggio.

La polizia ha comunicato su X che sarà in servizio con un dispiegamento visibile. Sono previste limitazioni al traffico privato e pubblico.