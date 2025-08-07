Polemica su JD Vance, fa alzare acqua del fiume Ohio per gita

Keystone-SDA

Il vice presidente americano JD Vance è finito al centro di una polemica dopo che il suo team ha fatto alzare il livello dell'acqua del fiume Ohio per una gita in barca con la sua famiglia.

1 minuto

(Keystone-ATS) Secondo quanto riporta il Guardian, il team del numero due di Donald Trump ha fatto intervenire il corpo degli ingegneri dell’esercito per modificare il deflusso di un lago in Ohio e consentire la sua gita durante una vacanza in occasione del suo 41esimo compleanno, il 2 agosto.

L’episodio solleva dubbi sullo sfruttamento dei servizi pubblici, ma i servizi segreti affermano che la richiesta è stata avanzata per supportare la “navigazione sicura” della scorta di Vance. Una fonte informata ha poi spiegato al quotidiano che la domanda di deflusso per il lago Caesar Creek non è stata fatta solo per supportare la scorta, ma anche per creare “condizioni ideali per il kayak”, affermazione che non è finora stata confermata.