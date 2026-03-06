Pokemon diffida la Casa Bianca per un meme con Pikachu Maga

Keystone-SDA

Pokemon contro Donald Trump: la società giapponese ha diffidato la Casa Bianca dall'uso in un meme in stile Make America Great Again del suo ultimo videogioco Pokemon Pokopia con personaggi riconoscibili come Pikachu e Magikarp.

2 minuti

(Keystone-ATS) “Siamo a conoscenza di recenti contenuti social che includono immagini associate al nostro marchio”, ha dichiarato la portavoce Sravanthi Dev: “Non siamo stati coinvolti nella loro creazione o distribuzione e non è stata concessa alcuna autorizzazione per l’uso della nostra proprietà intellettuale. La nostra missione è unire il mondo, e questa missione non è affiliata ad alcun punto di vista o agenda politica”.

È la seconda volta che la Pokémon Company pubblica una dichiarazione per chiarire di non aver mai autorizzato la Casa Bianca a utilizzare la propria proprietà intellettuale. L’azienda giapponese aveva già protestato a settembre contro il Dipartimento della Sicurezza Interna quando l’agenzia aveva usato il suo slogan “Gotta catch ‘em all” (devo prenderli tutti) in un video che alternava clip dei suoi personaggi con immagini di arresti da parte di agenti della Border Patrol e dell’Ice.

Nonostante le proteste dell’industria dei videogiochi, l’amministrazione Trump continua a produrre meme utilizzando proprietà intellettuali di serie come Halo, Minecraft e Stardew Valley. Due giorni fa la Casa Bianca ha pubblicato sui social un video che mescolava filmati di bombardamento in Iran con sequenze di gioco tratte dal popolare videogioco Call of Duty.