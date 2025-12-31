Pochi fuochi d’artificio ufficiali per San Silvestro in Svizzera

I fuochi d'artificio di San Silvestro non sono più qualcosa di scontato nelle grandi città svizzere. Basilea, ad esempio, ha eliminato del tutto questa tradizione da anni, e non ci sono più fuochi d'artificio nemmeno a Berna, Losanna e San Gallo.

(Keystone-ATS) Nella Svizzera centrale, l’unica città a offrire questo spettacolo è Lucerna. Zurigo e Ginevra non intendono rinunciarvi.

Il momento culminante della “Magia di Capodanno” nella città di Zurigo è lo spettacolo pirotecnico dopo la mezzanotte nel bacino del lago. Durante il giorno a numerosi stand vengono offerti cibo e bevande. Alle 20.00 del 31 dicembre iniziano i festeggiamenti in diversi luoghi.

Nella Svizzera centrale solo Lucerna organizza uno spettacolo pirotecnico pubblico per segnare l’inizio del nuovo anno. La notte di Capodanno, il cielo sopra il Lago dei Quattro Cantoni si illumina di fuochi d’artificio. L’evento non è però organizzato dal Comune, bensì dall’ente turistico e dagli hotel della città di Lucerna.

Nel cantone di Berna, il primo gennaio 2026 si terrà un grande spettacolo pirotecnico a Interlaken a conclusione del festival musicale “Touch the Mountains”. Nella città di Berna e in altre del cantone, invece, non sono previsti fuochi d’artificio ufficiali.

A Basilea non si tengono più fuochi d’artificio di Capodanno da anni e la loro accensione da parte di privati è rigidamente regolamentata. A Liestal, capoluogo di Basilea Campagna, i fuochi d’artificio sono addirittura completamente vietati.

Le tre principali città del cantone di San Gallo – la stessa San Gallo, Rapperswil e Wil – non organizzano alcuno spettacolo pirotecnico ufficiale a Capodanno. Anche Kreuzlingen, nel cantone di Turgovia, vi rinuncia.

A Losanna nessun fuoco d’artificio, ma il famoso “incendio” della cattedrale: si tratta di uno spettacolo in cui la cattedrale sembra andare in fiamme grazie a giochi di luce e al quale si potrà assistere a mezzanotte sorseggiando del vin brûlé.

La città di Ginevra, invece, non rinuncerà ai suoi fuochi d’artificio: il 31 dicembre organizzerà nuovamente una festa sul lungolago. Al molo Gustave-Ador ci saranno palchi musicali, karaoke e food truck. La serata di Capodanno di quest’anno sarà all’insegna del motto “Ensemble on brille!” (in italiano: “Insieme brilliamo!”).

Non ci saranno invece fuochi d’artificio ufficiali a Friburgo, Neuchâtel e La Chaux-de-Fonds (NE).

Gli spettacoli pirotecnici sono da tempo caduti in disgrazia, soprattutto tra i difensori degli animali e i proprietari. Essi sostengono che cani e gatti tremano e si nascondono, mentre animali da reddito come cavalli o vitelli sono disturbati. Gli ambientalisti criticano l’inquinamento del suolo e dell’aria. Inoltre le persone sensibili al rumore soffrono.

Nel dicembre 2023 è riuscita la raccolta firme dell’iniziativa popolare “Per una limitazione dei fuochi d’artificio”. A metà dicembre di quest’anno, il Consiglio nazionale ha approvato un controprogetto indiretto che intende rinunciare, come invece vorrebbe il testo, a vietare la vendita e l’uso di fuochi d’artificio a privati, ma proibisce quelli destinati esclusivamente a produrre uno scoppio senza effetti luminosi, come i petardi. Il Consiglio degli Stati deve ancora esprimersi in proposito.

Secondo un sondaggio, quasi il 70% degli elettori svizzeri sostiene l’idea di proteggere la popolazione, gli animali e la natura dagli effetti nocivi dei fuochi d’artificio.