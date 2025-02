Pochi applausi e facce attonite, “shock” dei leader Ue su Vance

Keystone-SDA

Applausi sparuti, per lo più dalla delegazione americana, e facce attonite. Questa la reazione della maggior parte dei leader europei presenti alla Conferenza di Monaco sulla sicurezza alla lunga invettiva del vicepresidente statunitense J. D. Vance contro l'Europa.

(Keystone-ATS) In un discorso che doveva affrontare i temi della sicurezza, Vance ha in particolare accusato l’Europa di aver represso la libertà di parola e di allontanarsi dai “valori comuni” con gli Usa.

Il vicepresidente ha fatto solo un breve accenno sull’Ucraina (“credo che si possa giungere a un accordo ragionevole tra Russia e Ucraina”) mentre ha stilato un elenco di risposte europee eccessivamente repressive a visioni politiche non ortodosse. In platea i leader, a partire da quelli tedeschi, erano increduli, come è parso dal volto del ministro tedesco della Difesa Boris Pistorius ripreso dalle tv.

Il parlamentare ucraino Oleksiy Honcharenko, presente alla Conferenza, ha scritto su X che l’unica cosa che si può dire del discorso del vicepresidente statunitense J.D. Vance è “l’umiliazione totale di tutti i leader europei”.

“Le persone nella stanza sono scioccate – ha twittato -. Per la maggior parte del discorso di Vance, i leader e i funzionari europei si sono guardati l’un l’altro e non ci sono stati quasi applausi”.