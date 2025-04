Planet Solar II in missione scientifica al lago Titicaca

Keystone-SDA

Il battello solare svizzero PlanetSolar II, partito da Neuchâtel a febbraio, è stato varato questa settimana a Puno (Perù) sul lago Titicaca, la riserva d'acqua dolce navigabile più alta del mondo.

(Keystone-ATS) L’operazione segna l’avvio di una missione scientifica e ambientale della durata di due anni. All’evento hanno partecipato l’ambasciatrice svizzera in Bolivia, Maja Messmer Mokhtar, diversi ministri peruviani e boliviani e l’oceanografo Xavier Lazzaro, specialista di questo ecosistema minacciato, ha annunciato venerdì la Fondazione Planet Solar.

“Le indagini che verranno effettuate grazie a PlanetSolar II forniranno informazioni preziose sullo stato di salute del lago (situato a 3.810 m di altitudine) e sulle prestazioni dei pannelli solari ad alta quota”, ha dichiarato Juan Ocola Salazar, presidente dell’Autorità binazionale del Lago Titicaca (Perù-Bolivia) (ALT), in occasione della cerimonia ufficiale in cui l’imbarcazione è stata donata all’ALT.

PlanetSolar II sarà utilizzato in particolare per studiare l’eutrofizzazione del lago, un fenomeno aggravato dall’inquinamento e dalla navigazione a motore. A differenza dei motori a combustione, l’energia solare è particolarmente efficace ad alta quota. Raphaël Domjan, presidente della Fondazione PlanetSolar, si è rallegrato per l’avvio della spedizione nella “terra degli Inca, che tanto veneravano il sole”. Sostenuta dalle ambasciate svizzere in Perù e Bolivia, l’iniziativa rafforza i legami scientifici e solidali tra i tre Paesi e ribadisce l’impegno della Svizzera per l’innovazione sostenibile.