Pkk annuncia scioglimento e fine lotta armata contro Turchia

Keystone-SDA

Il Partito dei lavoratori del Kurdistan (Pkk) ha annunciato il proprio scioglimento e la decisione di porre fine alla lotta armata contro la Turchia, durata per oltre 40 anni. Lo ha riportato oggi l'emittente Rudaw.

(Keystone-ATS) Dal 5 al 7 maggio il PKK ha tenuto un congresso in Iraq per discutere la decisione di deporre le armi, in seguito agli appelli del suo leader – prigioniero della Turchia – Abdullah Ocalan a sciogliere l’organizzazione e a disarmarsi.

“Il processo pratico (per l’abbandono della lotta armata e per lo scioglimento) sarà gestito e attuato dal leader Apo”, si legge nella dichiarazione, in riferimento al nome con cui è conosciuto Ocalan, che dal 1999 si trova incarcerato nel carcere sull’isola di Imrali, nel mare di Marmara a sud di Istanbul, ed è condannato all’ergastolo.

Il 27 febbraio, Ocalan aveva esplicitamente chiesto il disarmo e lo scioglimento del Pkk. Lo storico appello del leader e fondatore del Pkk era arrivato dopo vari colloqui con i deputati del Dem che lo hanno incontrato in carcere tra dicembre e febbraio, mentre non riceveva visite da circa 10 anni. G

li incontri tra Ocalan e i deputati del Dem erano stati permessi dopo che in autunno il partito di estrema destra nazionalista Mhp, alleato del presidente Recep Tayyip Erdogan in Parlamento e storicamente lontano dalla causa curda, aveva invitato il leader curdo a dichiarare lo scioglimento del gruppo in cambio di concessioni sul suo regime carcerario di isolamento. L’appello del Mhp era stato accolto sia da Erdogan che dalla maggior parte delle forze politiche in Turchia.

Il Pkk è stato fondato da Ocalan nel 1978 come un partito politico di orientamento marxista che rivendicava l’indipendenza della regione popolata a maggioranza da curdi nel sud est della Turchia. Dai primi anni ’80, il gruppo curdo, ritenuto da Ankara terrorista, è stato coinvolto in un conflitto armato con l’Esercito della Turchia che in circa 45 anni ha portato alla morte di oltre 40mila persone.