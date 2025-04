Piove troppo in Vallese, salta l’assemblea della banca cantonale

La Banca cantonale del Vallese (BCVS/WKB) ha deciso di rinviare l'assemblea generale degli azionisti, prevista per stamane alle 11.00 a Martigny, a causa del maltempo che sta colpendo il cantone.

(Keystone-ATS) L’istituto invoca un caso di forza maggiore e spiega che il posticipo è necessario per garantire la sicurezza e la parità di trattamento. “Le condizioni dei trasporti non consentono l’accesso a Martigny dalla maggior parte del Vallese”, ha indicato l’impresa in un comunicato odierno. Per la società si tratta di una questione di responsabilità nei confronti dei suoi proprietari.

La data di sostituzione dell’assemblea 2025 sarà annunciata a breve. Anche il pagamento del dividendo sarà posticipato, in quanto legato al voto degli azionisti.

Società anonima di diritto pubblico, la BCVS è stata fondata nel 1917. Ha una somma di bilancio di 21 miliardi di franchi e un organico che comprende 559 dipendenti, attivi su una rete di 22 agenzie. L’istituto, controllato per il 70% dallo stato vallesano, è quotato alla borsa di Zurigo.