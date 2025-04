Pioggia e neve in abbondanza, disagi soprattutto in Vallese

Keystone-SDA

Le abbondanti piogge e nevicate delle scorse ore hanno messo in ginocchio il Vallese e in parte l'Oberland bernese proprio a ridosso del fine settimana pasquale e del grande esodo di vacanzieri.

4 minuti

(Keystone-ATS) A causa della spessa coltre nevosa e della caduta di alberi sono state interrotte molte strade e linee ferroviarie. A Sion il Consiglio di Stato ha dichiarato la “situazione particolare” e ha chiuso le scuole del cantone.

L’esecutivo vallesano ha inoltre invitato la popolazione a limitare gli spostamenti allo stretto necessario e a non camminare nei boschi o in prossimità di alberi. Il governo ha pure chiesto di non filmare gli eventi e di attenersi strettamente agli ordini delle autorità.

Le persone che avevano programmato di recarsi in Vallese per le vacanze di Pasqua sono state invitate a posticipare il loro arrivo di un giorno.

Alberi caduti e valanghe

Il pericolo di caduta di alberi è particolarmente elevato, ha sottolineato il Consiglio di Stato. Secondo il servizio della comunicazione del comune di Sierre (VS) sono caduti i rami di diverse centinaia di alberi.

Anche il rischio di valanghe è elevato. Nell’Alto Vallese, nel Nord Ovest del Ticino e nel lembo meridionale dell’Oberland bernese il rischio è forte (grado 4 su un massimo di 5). Altrove nelle Alpi è marcato (grado 3), ha segnalato stamane il sito White Risk dell’Istituto per lo studio della neve e delle valanghe (SLF).

La città di Sion, dove la neve è caduta in abbondanza, ha chiuso diverse aree, vietando il traffico stradale e pedonale. Situazione analoga a Briga (VS) e Sierre (VS). La centrale operativa della polizia vallesana ha reso noto di essere sovraccarica di chiamate non urgenti e ha invitato la popolazione a chiamare solo in caso di vera emergenza.

Interruzioni di corrente

Sempre in Vallese, la Val d’Annivers e la Val d’Hérens hanno subito interruzioni di corrente. “Tale situazione è direttamente collegata alle forti nevicate che hanno colpito la regione e danneggiato la rete elettrica”, ha indicato il fornitore di energia OIKEN in una nota.

Le sue squadre sono state mobilitate e stanno “facendo del loro meglio per valutare l’entità del danno e ripristinare l’alimentazione elettrica il più rapidamente possibile”.

Anche la rete di telefonia mobile è stata interrotta. Sul suo sito, Swisscom segnala interruzioni in alcune regioni del Vallese e nell’Oberland bernese. Contattata da Keystone-ATS, anche Salt ha segnalato una rete limitata o completamente interrotta nei cantoni di Berna e del Vallese. Sunrise ha indicato una copertura limitata a Evolène (VS).

Disagi al traffico ferroviario

Il maltempo e le forti nevicate ha causato gravi disagi anche al traffico ferroviario. Le FFS hanno indicato che problemi alle linee di contatto hanno portato alla “temporanea interruzione” delle linee Briga-Domodossola-Milano, Briga (VS) – Frutigen (BE) e Briga – Leuk (VS). Tra queste ultime località, è stato allestito un servizio di autobus sostitutivi.

Gli Eurocity Ginevra-Milano sono stati cancellati tra Sion e il capoluogo lombardo, così come il collegamento Basilea-Milano a partire da Spiez (BE). Sono stati inoltre soppressi diversi treni Intercity tra Spiez e Briga o tra Visp (VS) e Briga, oltre ad altre interruzioni che interessano l’Alto Vallese e parte del Canton Berna. I passeggeri tra Losanna e Visp sono stati deviati via Berna.

Strade interrotte

Rilevanti anche le conseguenze sulla viabilità stradale, a ridosso della Pasqua. A causa delle nevicate diverse strade sono state interrotte, fra le quali quella del Sempione e quella che porta al traforo del Gran San Bernardo, che collega il Vallese alla Valle d’Aosta (I).

Il TCS raccomanda ai viaggiatori diretti a sud delle Alpi, nella Svizzera francese, di far capo alla galleria del San Gottardo. Secondo il suo portavoce, è improbabile che le condizioni meteorologiche provochino il prolungamento dei tradizionali ingorghi durante questo periodo.